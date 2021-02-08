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Hastanede dehşet! Kadın doktora orakla saldırdı

08.02.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Hastanede dehşet! Kadın doktora orakla saldırdı

Rize’de Devlet Hastanesi'nde çıkan tartışmada görevli doktor Meltem Puşuroğlu, hastası Ali Sırrı K.'nın(42) oraklı saldırısı sonucu kolundan ve bacağından yaraladı. Kadın doktor, tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da polise teslim edildi. Saldırganın ifadesinde "canım sıkkındı, birine saldırmak istedim" dediği öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Rize Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı K., Psikiyatri Bölümünde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi. Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi.

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Ali Sırrı K., yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmede kullanılan kesici alet orakla kadın doktora saldırdı. Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı.

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Kadın doktor, hastanede tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırganın emniyetteki sorgusu sürüyor.

"CANIM SIKKINDI BİRİNE SALDIRMAK İSTEDİM"

Rize’de Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu’na orakla saldıran Ali Sırrı K.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Psikolojik sorunları olduğunu anlatan saldırgan doktoru daha önce hiç görmediğini belirterek, "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dedi.

DHA

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