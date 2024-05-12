HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hastanede dehşet kamerada! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı, sebebi 'pes' dedirtti!

Hastanede dehşet kamerada! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı, sebebi 'pes' dedirtti!

12.05.2024 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da motosiklet kazasında yaralanan genç, kendisine koridorda sedyenin üstünde müdahale etmek isteyen doktora saldırdı. Sedyenin üzerine çıkarak doktora tekme atan ve hastaneyi birbirine katan saldırgan gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

Hastanede dehşet kamerada! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı, sebebi 'pes' dedirtti!

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde motosiklet kazası geçiren Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AW202272_02

Genç acil serviste sedyenin üstünde beklediği esnada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi. Ancak hasta yakınları ile doktor arasında "koridorda sedye üzerinde müdahale" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırdı.

AW202272_03

Güvenliğin araya gitmesiyle kavga sonlandırıldı. Polis ekipleri şahsa saldıran genci ve akrabasını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

AW202272_04

Yaralı gencin sedyede ayağa kalkın doktora saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kenan Sofuoğlu itiraf etti: "Hayatımın en büyük hatasıydı"Kenan Sofuoğlu itiraf etti: "Hayatımın en büyük hatasıydı"
Kritik zirve öncesi Erdoğan'dan Yunan medyasına açıklama!Kritik zirve öncesi Erdoğan'dan Yunan medyasına açıklama!
Yer: Beyoğlu! 16 yaşındaki çocuk dedikodusunun yapıldığını duyunca silahına sarılıp dehşet saçtı...Yer: Beyoğlu! 16 yaşındaki çocuk dedikodusunun yapıldığını duyunca silahına sarılıp dehşet saçtı...
Anahtar Kelimeler:
Doktor hastane
En Çok Okunan Haberler
Takip sistemi devreye giriyor! Harcamalar kalem kalem hesaplanacak, kamuda tasarrufa uymayana kötü haber!

Takip sistemi devreye giriyor! Harcamalar kalem kalem hesaplanacak, kamuda tasarrufa uymayana kötü haber!

Kenan Sofuoğlu itiraf etti: "Hayatımın en büyük hatasıydı"

Kenan Sofuoğlu itiraf etti: "Hayatımın en büyük hatasıydı"

Özgür Demirtaş sosyal medyayı salladı: "Madem ekonomi kötü, neden AVM'ler dolu?"

Özgür Demirtaş sosyal medyayı salladı: "Madem ekonomi kötü, neden AVM'ler dolu?"

Yer: Beyoğlu! 16 yaşındaki çocuk dedikodusunun yapıldığını duyunca silahına sarılıp dehşet saçtı...

Yer: Beyoğlu! 16 yaşındaki çocuk dedikodusunun yapıldığını duyunca silahına sarılıp dehşet saçtı...

Bir mahalle bu olayı konuşuyor! 'Bir gün güzel giyimli insanlar geldi...'

Bir mahalle bu olayı konuşuyor! 'Bir gün güzel giyimli insanlar geldi...'

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! İki TIR çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! İki TIR çarpıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.