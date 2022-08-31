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Hastanede dehşet! Kazada yaralandıklarını duydu, tek tek yanlarına gidip bıçakladı

31.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan Ç.K., M.D. , ve Ş.D., kaldırıldıkları hastanede hasımları N.G. tarafından bıçaklandı. Olaya müdahale eden bir jandarma görevlisini de bıçakla yaralayıp kaçan N.G., kocası U.G. ile birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Hastanede dehşet! Kazada yaralandıklarını duydu, tek tek yanlarına gidip bıçakladı

Manavgat'ta önceden dünür olan iki aile arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık husumete dönüştü. Geçen hafta cumartesi günü, Gündoğdu Mahallesi'nde M.D.(31), içinde diğer aileden T.G.'nin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan T.G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

Dün saat 12.00 sıralarında, Kumköy Turizm Merkezi'nde içinde Ş.D. (71), M.D. ve Ç.K.'nin (29) bulunduğu otomobil, trafik kazasına karıştı. Yaralanan Ş.D., M.D. ve Ç.K. ekipler tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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BIÇAKLA SALDIRDI

Aynı hastanede tedavisi süren T.G.'nin ziyaretine giden ablası N.G., husumetli oldukları Ş.D., M.D. ve Ç.K.'nin hastaneye getirildiğini öğrendi. Hastanenin acil servisine inen N.G., yanında taşıdığı bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Ç.K.'yi, ardından diğer bölümlerde bulunan Ş.D. ve M.D.'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından bıçaklandı.

DURUMU AĞIR

Yaralılar, aynı hastanede tedaviye alındı. Jandarma görevlisi tedavisinin ardından taburcu edilirken, Ç.K.'nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan N.G. ve eşi U.G.'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manavgat bıçak
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