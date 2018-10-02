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Hastanede doktora silahlı saldırı (1)

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

  BAHÇELİEVLER'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı doktorun ameliyata alındığı öğrenildi. Polis kaçan saldırganı arıyor.

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