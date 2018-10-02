Hastanede doktora silahlı saldırı (4)

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı. Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, psikolojik sorunları sebebiyle mart ayından beri tedavi gördüğü öğrenilen Serhat Tunçdemir'in silahlı saldırısına uğradı. Muayene odasındaki saldırıda Doktor Fikret Hacıosman yaralandı. Yaralı doktor ameliyata alınırken saldırgan Serhat Tunçdemir kaçarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evine gitti. Evdekileri rehin alan saldırgan, müzakereci polislerin de devreye girmesiyle silahını dışarı attı. Saldırgan eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. HASTANEDEN AÇIKLAMA Öte yandan saldırıyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saldırıya uğrayan Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şuan yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.
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