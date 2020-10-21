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Hastanede doktorun telefonunun çalınma anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 21.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, hastanede dolaştığı sırada doktorun masadaki cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünden belirlenip, yakalandı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan hastanede görevli doktor, masada bıraktığı cep telefonunu bulamayınca çalındığını anlayıp, polise şikayette bulundu. Doktorun şikayeti üzerine güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, koridorda dolaşan kişinin, masanın üzerindeki telefonu çalarak, kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi, adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan hırsızlık şüphelisi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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