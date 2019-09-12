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Hastanede eğitim, öğrencileri mutlu etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

ADANA'da uzun süre tedavi gören ve bu nedenle eğitimlerine devam edemeyen öğrenciler için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sınıf kuruldu.

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - ADANA'da uzun süre tedavi gören ve bu nedenle eğitimlerine devam edemeyen öğrenciler için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sınıf kuruldu. Burada eğitim gören öğrenciler ayrıca öğretmenleri ve diğer arkadaşlarıyla vakit geçirme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ÇÜ Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin işbirliğiyle hastane içinde kurulan sınıfta, tedavi gören 8 çocuk, TOKİ Köprülü İlkokulu'na bağlı olarak eğitime başladı. Öğretmenleri Aygül Akbulut ile Nüket Kızılkaya Bektaş'ın nezaretinde eğitimlerini sürdüren çocuklar resim dersi görüyor, çizimler yapıyor.

Hastalıkları nedeniyle tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini hastanede sürdürebildiğini anlatan öğretmen Bektaş, "Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları ve moral motivasyonunu yüksek tutmak için yapılan bir çalışmadır. Lösemi hastası, böbrek yetmezliği, diyabet hastası ve daha farklı kan hastalıkları uzun süreli kronik hastalıkları bulunan öğrencilerimiz var. Hastane ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolün ardından bizler burada görevlendirildik. Öğretmenleri milli eğitim görevlendiriyor, sınıfı burada kuruluyor ve hastane de yer sağlıyor. Çok verimli bir çalışma, çocuklar uzun süreli hastanede kaldıkları için okula olan özlemlerini burada giderebiliyoruz. Çocuklar derslerinden geri kalmıyorlar, doktor, hemşirenin dışında öğretmen gördükleri için bir mutluluk oluşuyor. Serbest zaman etkinlikleri yapıyoruz, boyamalar, resimler, yapbozlar bunlar eğlendirici oluyor. Onun için çok yararını görüyoruz. Biz tedavilerinden arta kalan zamanlarda devreye giriyoruz. Veliler de çok olumlu buluyorlar" dedi.

'KIZIM ÇOK MUTLU'

Spinoserebellar Ataksi (SCA) hastası kızı Esma Çuhal'ı hastanedeki sınıfına getiren anne Nevin Çuhal, "Kızım sürekli kan aldığı için dalağı alındı, o yüzden buradayız. İlk hafta eğitimi okuldan geri kalmasın diye çizim dersleri verildi. Kızım bunun için çok mutlu oldu. Ben de çok iyi gördüm. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve hastaneye teşekkür ediyorum. Kızım burada açığını kapatıyor" diye konuştu.

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