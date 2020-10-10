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Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Devlet Hastanesi’nin mutfağında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Devlet Hastanesi’nin mutfağında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesi’nin mutfağında elektrikli ocağın tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yangına ilk önce hastane personeli müdahale etti. Daha sonra Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler olay yerine geldi. Yangın büyümeden ve yayılmadan söndürüldü. Yangında kimsenin yaralanmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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