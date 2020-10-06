Gaziantep'te hastanede eşini öldürmeye teşebbüs eden şahısa 18 yıl hapis

Gaziantep’te yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı’yı hastane odasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ahmet Yırtıcı 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtıldı. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nde, eşi kasten öldürmeye yönelik teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan Yırtıcı, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısının mütalaasında hakkında müebbet hapis cezası talep ettiği Yırtıcı’ya duruşmada son savunması istendi. Duruşmaya sanık Ahmet Yırtıcı SEGBİS yoluyla katılırken müşteki Güldane Yırtıcı ve avukatı Mehmet Cihan Mercimek’in yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Gaziantep Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu temsilcileri de salonda hazır bulundu. Duruşma mahkeme başkanının bir önceki duruşmada talep edilen hususların yerine getirilip getirilmediğine dair bilgi vermesiyle başladı. Bilgilendirmenin ardından söz alan sanık Ahmet Yırtıcı, hastaneye yuvasını kurtarmak için gittiğini belirterek, “Bana orada ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ondan dolayı olay çıktı. Benim öldürme kastım yoktu” dedi.

Sanık beyanının ardından iddia makamı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamı sanığın kasten öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mütalaanın ardından müşteki Güldane Yırtıcı, hastaneye kendisini öldürmek için gelen sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Güldane Yırtıcı’nın avukatı Mehmet Cihan Mercimek ise, “Bu olay açıkça öldürmeye yönelik teşebbüstür. Ancak sanık tasarlayarak öldürmeye yeltenmiştir. Sanığın o gün içindeki tavrı bunu göstermektedir. Müvekkilimin yanında annesi ve ablası olmasaydı bu olay farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. "OLAYI MEDYA BÜYÜTTÜ" Mütalaanın ardından savunma için söz alan sanık Ahmet Yırtıcı, öldürme niyeti taşımadığını söyledi. Kendisinin öldürmek isteseydi odada bulunan herkesi öldürebileceğini aktaran Yırtıcı, “Güldane bıçağın sapından dolayı yaralandı. Olay büyümesin diye bıçağı bırakıp kaçtım. Bu olay medyaya yansıdığı için bu kadar büyüdü” diyerek kendini savundu.

Savunma esnasında araya giren mahkeme başkanı kararı verirken hukuk ilkelerine göre vereceklerini belirterek, olayın medyada büyümesinin kararda hiçbir etki yaratmayacağını ve kendisinin sosyal medya dahi kullanmadığını ifade etti.

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM SİLAH GÖTÜRÜRDÜM" Mahkeme başkanı sanık Yırtıcı’ya hastaneye öğlen sıralarında gittiği esnada yanında bıçak olup olmadığını sordu. Sanık ise öğlen bıçak götürmediğini söyledi. Bunun üzerine başkan sanığa akşam neden yanında bıçak götürdüğünü sordu. Sanık bu soruya ise, “Akşam arabadan inerken gözüme çarptı ondan aldım. Bir de benim düşmanım vardı ondan dolayı aldım. Öldürmek isteseydim silah götürürdüm” dedi. Sanık avukatı Süleyman Akgün’de mütalaaya katılmadıklarını ve ceza verilse bile bıçakla yaralama suçundan ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Karar için ara veren mahkeme heyeti sanık Ahmet Yırtıcı’ya son sözünü sordu. Sanık Yırtıcı ise, “Ben öldürmeye teşebbüs etmedim. Suçsuzum. Öldürme kastım yoktu” dedi. Mahkeme heyeti ise kamera kayıtları, doktor raporları, tanık ve müşteki beyanları doğrultusunda, sanığın yeni doğum yapmış savunmasız bir durumda olan eşe kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet ceza verilmesine, teşebbüsün gerçekleşmemesinden dolayı cezanın 18 yıl 6 ay ceza verilmesine, sanığın samimi bir pişmanlık duymadığı gerekçesiyle cezasında indirim yapılmaması ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.