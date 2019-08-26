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Hastanede eşinin bıçakladığı güldane, 'umut'u kucakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

  Gaziantep'te, doğum yaptıktan sonra hastane odasında yatarken, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Yırtıcı tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı, 'Umut' adını verdiği bebeği ile buluştu.

Gaziantep'te, doğum yaptıktan sonra hastane odasında yatarken, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Yırtıcı tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı, 'Umut' adını verdiği bebeği ile buluştu. Bebeğini kucağına alan anne, eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Olay, cuma günü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. Ahmet Yırtıcı ve Güldane Yırtıcı, 8 yıl önce evlendi. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Yırtıcı, 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti. Güldane Yırtıcı, 3 ay önce de Ahmet Yırtıcı'ya boşanma davası açtı. Dün doğum için hastaneye giden Güldane Yırtıcı, öğle saatlerinde, erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Yırtıcı da annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Yırtıcı, eşinin teklifini kabul etmeyerek, hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Yırtıcı, yanında getirdiği bıçakla Güldane Yırtıcı'yı başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp, dövmeye başladı. Bu sırada Güldane Yırtıcı'nın yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip, yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği, Ahmet Yırtıcı'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Ahmet Yırtıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dişleri kırılan, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güldane Yırtıcı dün kendine geldi ve ilk önce oğlunun durumunu sordu.
OĞLUNU KUCAĞINA ALDI
Sağlık durumu iy olan Güldane Yırtıcı, bugün de dünyaya getirdiği oğlunu kucağına aldı. Saldırı anını ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Güldane Yırtıcı, "Eşimle bana şiddet uyguladığı için boşanma aşamasındaydık. Doğum yaptıktan sonra babasına haber verdik. İlk önce annesiyle geldi. Bebeği sevip, gittiler. Hiçbir sorun olmadı. Gece saatlerinde tekrar geldi. 'Eve dön seni öldürürüm' dedi. 'Gelinlikle geldin kefenle gidersin' gibi sözlerle tehdit etti. 'Seni Allah'ın eline bırakmayacağım, ben öldüreceğim' dedi. Bir anda belinden bıçağı çıkardı. Ablam araya girdi. Ablam olmasaydı diğer kadın cinayetleri gibi benim de ölüm haberim gelmiş olacaktı" dedi.
'BEBEĞİM BANA UMUT OLDU'
'Umut' adını verdiği bebeğinin, kendisine ve kardeşlerine umut olacağını söyleyen genç kadın, "İki çocuğum evde bebeğimle beni bekliyorlar ben burada bu haldeyim. Çok şükür yaşıyorum bebeğim bana umut oldu. Kardeşlerinin ve bizim umudumuz oldu. Bu olay yaşanınca, bebeğimin annesiz büyümesinden korktum. İyi ki o anda yanımızda ya da kucağımda değildi" diye konuştu.
'BİR KADIN, BİR ANNE DAHA ÖLMESİN'
Hayatının geri kalanını korku içinde yaşamak istemediğini belirten Yırtıcı kadınların ölmemesini, çocukların annesiz kalmamasını temenni etti. Eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Güldane Yırtıcı, "Ben savunmasız durumdayken gelip bunları bana yapan cani umarım en ağır şekilde cezalandırılır. Yetkililere sesleniyorum; O cani en ağır cezaları alsın. O caninin ceza evinden çıkmasına engel olsunlar. O dışarı çıkarsa eğer, işini yarım bırakmayacaktır. Ben bu korkuyla yaşamak istemiyorum. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Yetkililerden ricam bir kadın, bir anne daha ölmesin" dedi.

Görüntü Dökümü
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- Güldane Yırtıcının bebeği kucağına alması
- Bebeğin görüntüsü
- Güldane Yırtıcı ile röp.
- Bebeği öpmesi
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 528 MB

Haber:Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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