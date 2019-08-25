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Hastanede eşinin bıçakladığı Güldane, yeni doğan oğlunu sordu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yeni doğum yaptıktan sonra hastanede tedavi görürken eşi Ahmet Yırtıcı (35) tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı'nın (28) hayati tehlikeyi atlattığı, yakınları ile konuşmaya başladığı bildirildi.

Hastanede eşinin bıçakladığı Güldane, yeni doğan oğlunu sordu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yeni doğum yaptıktan sonra hastanede tedavi görürken eşi Ahmet Yırtıcı (35) tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı'nın (28) hayati tehlikeyi atlattığı, yakınları ile konuşmaya başladığı bildirildi. Güldane Yırtıcı'nın, yakınlarına ilk olarak yeni doğan oğlunu sorduğu öğrenildi.
Olay, önceki gece, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. Ahmet Yırtıcı ve Güldane Yırtıcı, 8 yıl önce evlendi. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Yırtıcı, 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti. Güldane Yırtıcı, 3 ay önce de Ahmet Yırtıcı'ya boşanma davası açtı. Dün doğum için hastaneye giden Güldane Yırtıcı, öğle saatlerinde, erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Yırtıcı da annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Yırtıcı, eşinin teklifini kabul etmeyerek, hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Yırtıcı, yanında getirdiği bıçakla Güldane Yırtıcı'yı başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp, dövmeye başladı. Bu sırada Güldane Yırtıcı'nın yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip, yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği, Ahmet Yırtıcı'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Ahmet Yırtıcı'yı gözaltına aldı. Dişleri kırılan, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
KONUŞMAYA BAŞLADI OĞLUNU SORDU
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güldane Yırtıcı'nın ise kendisine geldiği öğrenildi. Hayati tehlikesinin kalmadığı bildirilen Güldane Yırtıcı'ınn konuşmaya başladığı öğrenildi.
Güldane Yırtıcı'nın, yakınlarına ilk olarak, yeni dünyaya getirdiği oğlunu sorduğunu öğrenildi. Tedavisi süren Güldane Yırtıcı'ya, tedavisi boyunca, yaşadıklarını atlatabilmesi için psikolojik destek de verileceği öğrenildi.

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Hastanede eşinin bıçakladığı Güldane, yeni doğan oğlunu sorduHastanede eşinin bıçakladığı Güldane, yeni doğan oğlunu sorduHastanede eşinin bıçakladığı Güldane, yeni doğan oğlunu sordu

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