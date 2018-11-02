HABER

Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde Hasta Acil Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde Hasta Acil Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği bir tren kazası sonrası hastanede görevli personelin yapacağı çalışmalar canlandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmet Birimi'nce planlanan ve Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre Akkeçili Mevkisi'nde bir tren kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi öldü, 3 kişi ise ağır yaralandı. Bunun üzerine ekipler, teyakkuza geçti. Senaryodan haber olmayan vatandaşlar ise hastaneye getirilen yaralılara yardımcı olmaya çalıştı. Acil servis ekipleri kırmızı, sarı ve siyah kodlara göre yaralılara müdahalede bulundu. Tatbikatta rol alan 60 lise öğrencisi ise hasta yakınını oynadı. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, "Bu yılki tatbikatta, senaryo gereği bir tren kazasını canlandırdık. Amacımız yaralılara zamanında müdahale edilmesi. Eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkların gözden geçirilmesi ve en kısa sürede, en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

PARTNER Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
"Kadın meselesi aynı zamanda bir erkek meselesidir""Kadın meselesi aynı zamanda bir erkek meselesidir"
Kıbrıs’a özgü yeni bir örümcek türü keşfedildiKıbrıs’a özgü yeni bir örümcek türü keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.