Hastanede gerçeğini aratmayan bomba tatbikatı

Düzce'de Akçakoca Devlet Hastanesinde bomba tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Akçakoca Devlet Hastanesi santraline kimliği belirsiz kişi tarafından hastane tuvaleti ve bahçesinde bomba olduğu ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine "siyah kod" ile harekete geçen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane personeli, hastaları bahçede kurulan çadıra nakletti.

İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dedektör köpek "Nana" eşliğinde gerçekleştirdikleri arama çalışmasında içinde bomba olan poşeti buldu.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha ekipleri, poşeti kontrollü şekilde patlattı.

Tatbikat, hastaların hastaneye geri götürülmesiyle sona erdi.

- "Olası tehlikelere karşı tatbikatlar önemli"

Akçakoca Sağlık Müdürü ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı Numan Çabuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılı uygulama tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Olası tehlikelere karşı tatbikatların önemli olduğunu vurgulayan Çabuk, "Her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarımızın ne şekilde olduğunu görmek ve halkımızın da görmesini sağlamak amacıyla afet planına göre her yıl yapılması gereken tatbikatlarda bu yıl konu bomba tatbikatı olarak seçilmiştir. Emniyet, jandarma, AFAD, 112 Ambulans Servisi, UMKE ve hastane çalışanları ile bu tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikatta olası her türlü tehlikeye karşı hastane çalışanları ve yönetim kadrosu olarak hazır olduğumuzu göstermiş olduk." diye konuştu.