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Hastanede giyinme odasına gizli kamera konulduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 13:03 | Son Güncelleme

Bartın Devlet Hastanesi'nde kadın personelin giyinme odasına gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı - İl Sağlık Müdürü Dursun Koç: - "Soruşturmanın selameti açısından şahıs, Bartın Valiliği'nin talimatı doğrultusunda açığa alınmış olup idari soruşturma açılmıştır"

Bartın Devlet Hastanesi'nde kadın personelin giyinme odasına gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Devlet Hastanesi'nde çalışan bir kadın personel, giyinme odasındaki kamerayı fark edince durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kamerayı giyinme odasına yerleştirdiği iddiasıyla hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan H.Ç'yi (40) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın Devlet Hastanesi'nde personel odalarına kamera koyduğu iddia edilen temizlik görevlisi H.Ç'nin vardiyaya geldiği sırada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Koç, şüphelinin gözaltına alınma gerekçesinin, ikamet ettiği köyde çeşitli yerlere gizli kamera yerleştirerek görüntü almakla ilgili olduğunun öğrenildiğini aktararak, "İş yerinde de aynı fiili işleme şüphesiyle iş yerindeki şahsi dolabında ve arabasında aramalar, ilgili güvenlik kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Şahısla ilgili adli işlemler yapılmış olup şu anda tutuklanmıştır. Soruşturmanın selameti açısından şahıs, Bartın Valiliği'nin talimatı doğrultusunda açığa alınmış olup idari soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.

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