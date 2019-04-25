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Hastanede görevliye tokat attı, kaçarken cam kapıya çarparak yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da dişi ağrıyan kızını götürdüğü hastanede kimliğini soran bilgi işlem görevlisine tokat atan Suriyeli İbrahim Halep (40), kaçmaya çalışırken çarptığı cam kapının kırılması sonucu ağır yaralandı.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da dişi ağrıyan kızını götürdüğü hastanede kimliğini soran bilgi işlem görevlisine tokat atan Suriyeli İbrahim Halep (40), kaçmaya çalışırken çarptığı cam kapının kırılması sonucu ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Diş Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli uyruklu İbrahim Halep, diş ağrısı çeken kızını hastaneye getirdi. Hastanede kayıt yaptırdığı sırada bilgi işlem görevlisi Bekir E., Halep'ten hastanın kimlik belgesini istedi. Suriyeli baba ile Bekir E. arasında tartışma çıktı. Halep, görevliye tokat atarak kaçtı. Güvenlik görevlilerine yakalanmak için hızla kapıya doğru koşan Suriyeli baba, cam kapıya büyük bir gürültüyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam kapıdan kopan parçalar, Halep'in vücuduna saplandı. Kanlar için yere yığılarak ağır yaralanan İbrahim Halep ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Babasını kanlar içerisinde gören küçük kız dakikalarca ağlarken olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bilgi işlem personeli Bekir E. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İbrahim Halep'in, Bekir E.'ye tokat atma anının güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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