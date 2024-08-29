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  4. Hastanede gözlem altındaydı! Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Hastanede gözlem altındaydı! Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

29.08.2024 19:16
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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i rehin aldıktan sonra silahla öldürmüştü. Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde haftalardır gözlem altında olan Bedirhan Şener tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede gözlem altındaydı! Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

HASTANEDE GÖZLEM ALTINDAYDI

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, "gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu" belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.
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TUTUKLANDI

Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Abdullatif Şener
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