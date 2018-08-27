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Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan kızın tecavüze uğradığı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'dan bayram tatili için geldiği İzmir'in Torbalı ilçesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki D.A.'nın, hamile olduğu ortaya çıktı.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İSTANBUL'dan bayram tatili için geldiği İzmir'in Torbalı ilçesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki D.A.'nın, hamile olduğu ortaya çıktı. İfadesine başvurulan D.A.'nın İstanbul'da komşuları B.A.'nın tecavüzüne uğradığını söylemesi üzerine, soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi D.A., Kurban Bayramı arifesinde, ailesiyle ziyarete geldiği İzmir'in Torbalı ilçesindeki yakınlarının evinde aniden rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetiyle Torbalı'daki özel bir hastaneye götürülen D.A.'nın, 2 aylık hamile olduğu belirlenip, kürtaj yapıldı. Ailesinin şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.A., İstanbul'daki komşuları B.A.'nın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma, B.A.'nın yakalanması için harekete geçti.

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