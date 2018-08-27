Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan kızın tecavüze uğradığı iddiası

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İSTANBUL'dan bayram tatili için geldiği İzmir'in Torbalı ilçesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki D.A.'nın, hamile olduğu ortaya çıktı. İfadesine başvurulan D.A.'nın İstanbul'da komşuları B.A.'nın tecavüzüne uğradığını söylemesi üzerine, soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi D.A., Kurban Bayramı arifesinde, ailesiyle ziyarete geldiği İzmir'in Torbalı ilçesindeki yakınlarının evinde aniden rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetiyle Torbalı'daki özel bir hastaneye götürülen D.A.'nın, 2 aylık hamile olduğu belirlenip, kürtaj yapıldı. Ailesinin şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.A., İstanbul'daki komşuları B.A.'nın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma, B.A.'nın yakalanması için harekete geçti.
Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok
Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak
Faruk Acar'ın sahibi olduğu anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum