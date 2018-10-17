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Hastanede hasta gibi davranıp yankesicilik yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, hastanede hasta gibi davranıp bindiği asansörde B.Ö.'nün cebinden 300 lira çalan Aziz K., operasyonla yakalandı.

Hastanede hasta gibi davranıp yankesicilik yaptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, hastanede hasta gibi davranıp bindiği asansörde B.Ö.'nün cebinden 300 lira çalan Aziz K., operasyonla yakalandı. Aziz K.'nin, aynı suçtan bulunduğu cezaevinden kısa süre önce tahliye edildiği ortaya çıktı.
Polisi harekete geçiren olay, 27 Ağustos günü Kepez Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen B.Ö.'nün 300 lirası, bindiği asansörde çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Aziz K. olduğunu belirledi. Aziz K.'nin hasta gibi davranarak hastanede dolaştığı, topallayarak yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Operasyon düzenleyen polis, Aziz K.'yi gözaltına aldı.
İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen Aziz K.'nin dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu, geçen 30 Mayıs'ta Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdiği yankesicilik suçundan cezaevinde olduğu, kısa süre önce tahliye edildiği kaydedildi.

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