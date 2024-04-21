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Hastanede iğrenç olay! Kadınlar tuvaletinden gizli kamera çıktı, zanlının kimliği şoke etti

21.04.2024 13:47
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Balıkesir'de devlet hastanesinin kadınlar tuvaletinden 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği çıktı. Yapılan inceleme sonrası gizli kamerayı tuvalete koyup kayıt yapan kişi bedensel engelli Tarık Özkan (40) çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen Tarık Özkan'ın, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Hastanede iğrenç olay! Kadınlar tuvaletinden gizli kamera çıktı, zanlının kimliği şoke etti

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde temizlik yapan personel, bulduğu çantayı açınca içerisinde 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği olduğunu gördü. Personel, durumu hastane yetkililerine bildirdi. Polise yapılan şikayet sonrası hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Tuvalete giren kişinin tekerlekli sandalyedeki Tarık Özkan olduğu belirlendi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, incelenen bilgisayarında gizli kamera ile kaydedilen görüntüler çıktı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen Tarık Özkan'ın, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tarık Özkan tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir hastane gizli kamera
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