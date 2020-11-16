Hastanede intihar etmişti! Yakınları adli tıp görevlilerine saldırdı

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37), hastanenin 5. katındaki odanın penceresinden atlayarak intihar etmiş, eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen Mustafa A.'nın olay yerine gelen yakınları hastane bahçesinde birbirine girmişti.

Mustafa A.’nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

Mustafa A.’nın yakınları, cenazelere koronavirüs nedeniyle yapılan testin sonucunu beklemek istemeyince bu defa da Adli Tıp Kurumunda ortalığı birbirine kattı.

Cenazeyi hemen almak isteyen Mustafa A.’nın yakınları, adli tıp görevlilerine taş ve sopalarla saldırdı. Saldırıda otopsi merkezinin camları kırılırken, polis ekipleri sevk edildi.

(İHA)

