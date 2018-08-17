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HASTANEDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde istediği ilaçları reçeteye yazdıramayan D.M., 2?nci kattaki psikiyatri polikliniğin olduğu bekleme salonundan aşağıya sarkarak intihar girişiminde bulundu.

KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde istediği ilaçları reçeteye yazdıramayan D.M., 2?nci kattaki psikiyatri polikliniğin olduğu bekleme salonundan aşağıya sarkarak intihar girişiminde bulundu. D.M. polis ekiplerince ikna edildi.
Hastaneye gelen D.M., iddiaya göre psikiyatri doktorundan ilaç istedi. D.M., istediği ilacı alamayınca sinirlenerek odadan çıktı ve 2'nci kattaki bekleme salonundaki metal korkuluklarından aşağıya sarkarak atlayacağını söyledi. Haber verilmesiyle gelen polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri zemin katta branda açarak bekledi. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı D.M., boğazına neşter dayayıp kimsenin yaklaşmamasını, istediği ilaçların ise reçeteye yazılmasını ve hemen kendisine getirilmesini istedi. D.M., hastaneye birlikte geldiği arkadaşı tarafından da ikna edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmeler sonucu D.M. ikna oldu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen D.M.'nin daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu belirtildi.

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