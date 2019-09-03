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Hastanede, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Hastanede, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Muammer İRTEM- Vedat YÜCEBAŞ/BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Olan bitenden habersiz, hastaların gerçek zannettiği tatbikatta, ayrı yaşadığı eşinden bebeğini kaçıran baba, yakalanıp, polise teslim edildi.
​Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde her yıl düzenli olarak yapılan kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı, bu yıl da gerçekleştirdi. Bir adam, ayrı yaşadığı eşinin hastaneye getirdiği bebeğini kaçırdı. Kadının "Çocuğum kaçırıldı" diye çığlık atıp, yardım istemesi üzerine hastanede pembe kod verildi. Hastanenin tüm kapıları zaman kaybedilmeden kapatılarak, şüpheli aranmaya başlandı. Güvenlik görevlileri, çocuğunu kaçıran babayı yakalayıp, çağırılan polis ekiplerine teslim etti.
Tatbikatla, çocuk kaçırma olaylarına karşı hastanede görev yapan güvenlik görevlilerinin hazır olup olmadığı ölçüldü. Güvenlik görevlilerine şüphelinin hangi kapıdan çıkacağı söylenmezken, kriz masasını ise Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali yönetti. Hastalar ise tatbikatı gerçek zannetti.
Gerçekleştirilen başka bir tatbikatta ise doktora şiddet gösteren hasta, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, "Pembe kod uygulamasını başarılı bir şekilde yönettik. Hastanemiz böyle bir kaçırma işlemeni karşı hazır olduğunu gösterdi. Bu tatbikatı her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştiren arkadaşlarımızı tebrik ederim” dedi.

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Hastanede, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadıHastanede, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadıHastanede, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadıHastanede, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

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