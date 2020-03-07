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  4. Hastanede kadının gözlerini oyan kişiyle ilgili flaş detay! Daha önce de babaannesini öldürmüş

Hastanede kadının gözlerini oyan kişiyle ilgili flaş detay! Daha önce de babaannesini öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 12:42 | Son Güncelleme

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Sultan Güner'in (57) 2 gözünü parmaklarıyla oyan şizofreni hastası N.K.'nin (36), 5 yıl önce de babaannesi K.K.'yi (85) başına baltayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. N.K.'nin daha önce de ruh sağlığı hastanesinde bir başka kadın hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı öne sürüldü.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören şizofreni hastası N.K., 1 Mart'ta aynı odada kaldığı 3 çocuk annesi Sultan Güner'in iki gözünü parmağıyla oydu. Sultan Güner, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi ile 1 başhekim yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 personel açığa alındı. N.K. de tek kişilik sünger odada gözlem altına alındı.

BALTAYLA PARÇALAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, N.K.'nin, 2015 yılında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü babaannesi K.K.'yi baltayla öldürdüğü ortaya çıktı. N.K.'nin bu olaydan sonra tutuklandığı, akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılınca tedavi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı belirlendi. Burada da birlikte kaldığı bir hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya kalktığı, ancak görevliler tarafından engellendiği bildirildi. N.K.'nin, bu olaydan sonra Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

(DHA)

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adana sultan güner

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