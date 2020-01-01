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  4. Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı

Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

KONYA'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bunun üzerine 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Faruk C.'nin (43) yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.

Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bunun üzerine 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Faruk C.'nin (43) yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi 27 farklı noktada uygulama yaptı. 1980 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, yeni yılın ilk dakikalarında durdurulan otomobilin sürücüsü Faruk C., yapılan alkol kontrollerinde 0.56 promil alkollü çıktı. Faruk C.'ye 'alkollü araç kullanmak'tan 1228 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.
'UMREYE GİTTİM, NE ALKOLÜ'
Görevli polislere alkollü olmadığını anlatan Faruk C., "Alkol kullanan bir insan değilim. Ben umreye gittim, ne alkolü" dedi. Faruk C. aynı zamanda polislere, "Sizlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.
'KAN TESTİ YAPTIRIP, ALKOLLÜ OLMADIĞINI KANITLADI'
Faruk C., alkollü olmadığını kanıtlamak için bir hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Kant testi sonucunda alkollü olmadığını kanıtlayan Faruk C., raporla birlikte Trafik Şube Müdürlüğü'ne gitti. Bunun üzerine Faruk C., ehliyetini geri aldı.
'EHLİYETİNİ GERİ ALDI'
Faruk C., sosyal medya hesabında geri aldığı ehliyetiyle bir video paylaşarak şunları söyledi: "Önce kamera şakası sandım. Bir arkadaşımın ehliyeti olmadığı için direksiyon başına ben geçtim. Alkol kontrolü yaptılar. Ben de kendime çok güvendiğim için rahatça üfledim. 0.56 promil alkollü çıktım. Hakkını savunmazsan kesinlikle suçlu duruma düşüyorsun. Biraz önce ehliyetimi almışlardı. Ama gittim kan tahlili yaptırdım, tekrar alkol kontrolü yaptırdım ve ehliyetimi geri aldım. Konya'da alkol nedeniyle ceza yiyen ilk kişi olarak beni videoya çekmişlerdi. Ben ehliyetimi geri aldım. Haklı olduğumu onlara ispatladım. Kan testinde '0' sıfır alkol çıktı. Başınıza böyle bir şey gelirse önce karakola sonra da hastaneye gidip kan tahlilinizi alın. Sonra gidip ehliyetini geri alın" dedi.

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