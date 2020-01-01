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  4. Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı (2)

Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:48 | Son Güncelleme

'KAN TESTİYLE ALKOLLÜ OLMADIĞIM ANLAŞILDI'  Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından aracı durdurulan  pastaneci Faruk Coşar (43), yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu belirlenmesi üzerine bin 228 lira para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

'KAN TESTİYLE ALKOLLÜ OLMADIĞIM ANLAŞILDI'
Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından aracı durdurulan pastaneci Faruk Coşar (43), yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu belirlenmesi üzerine bin 228 lira para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polislere alkol kullanmadığını ispatlamak için hastaneye gidip kan testi yaptıran Coşar, alkollü olmadığı anlaşılınca polislerin yanına tekrar gidip, raporu gösterip ehliyetini geri alıp, hakkındaki işlemleri iptal ettirdi. Yaşadıklarını anlatan Coşar, şunları söyledi:
"Ben iş yerimden çıkmıştım. Yolda polisler alkol kontrolü yapıyordu. Ben kendime güveniyordum. Arabamı sağa çekip alkol kontrolü için aşağıya indim. Burada meyve yediydim belki on nedenle olmuştur. 56 promil alkollü çıktım. Ben orada önce kamera şakası zannettim. Sonra bu işin ciddiyetini anladım. Ehliyetimi almışlardı akşam. Buna itiraz etme hakkım olduğunu söylediler. O arada beni çeken gazetecilere, umreye gittiğimi söyledim. Haberlerde dini bu işe alet ettiğim yönünde yorumlar gördüm. Sadece ona üzülüyorum. Alkolsüz olduğumu kanıtlamak için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek kan tahlili yaptırdım. Orada sıfır promil alkollü olduğum çıktı. Alkol almadığım tespit edildi. Ehliyetimi alan ekibin yanına gittim. Aldığım kan testi sonucu gösterdim. Onlar bana tekrar alkolmetreyi üflettiler. Sıfır promil alkollü olduğum burada da görüldü. Bunun üzerine ehliyetimi bana geri verdiler. Allah'a şükür kendimi temizledim. Alkol kullanan bir insan değilim."
'CİHAZ ARIZALI OLABİLİRMİŞ'
Alkolmetrede bir problem olduğunu belirten Faruk Coşar, "Alkolmetrenin arızalı olması benim problemim değil. Bunun kanunu, yolu vardır. Bana alkolmetrenin arızalı olabileceğini ya da meyve yemiştim, meyve yediğimden dolayı da bu şekilde çıkmış olabileceği söylendi. Makinede bir problem çıktı. Hatta polis memuru da üfledi onda da 9 promil alkol çıktı. Arızalı olabileceğini, meyve ya da sigara içtiğin zaman bu şekilde promil çıkarabileceğini söylediler" diye konuştu.
Ehliyeti geri iade edilen Coşar'a, polis tarafından tutulan tutanakta ise alkol metrenin aşırı soğuk nedeniyle bu değerleri çıkarmış olabileceği belirtildi.

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