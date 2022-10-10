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Hastanede katil hemşire dehşeti: Esrarengiz bebek ölümlerinin arkasında o vardı! İnsülin ve hava enjekte edip...

10.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'deki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde yaşananlar ülkeyi dehşete düşürdü. Ani bebek ölümlerinin ve bazı bebeklerin feci şekilde durumunun kötüleşmesi olarak ise 32 yaşındaki hemşire gösteriliyor. Katil hemşirenin yaptıkları ise kan dondurdu. Bebeklerin kasten zehirlendiği, bebeklere hava ve insülin enjekte edildiği belirtildi. Olaylar ise toplamda bir yıl sürdü. Hemşirenin 7 bebeği öldürdüğü, 10 bebeği de öldürmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Hastanede katil hemşire dehşeti: Esrarengiz bebek ölümlerinin arkasında o vardı! İnsülin ve hava enjekte edip...

İngiltere'de bir hastanede dehşete düşüren olayların ortaya çıkması ülkeyi karıştırdı. 32 yaşındaki Lucy letby'nin Countess of Chester Hospital'daki yenidoğan ünitesinde çalışırken yedi bebeği öldürdüğü ve on bebeği de öldürmeye çalıştığı iddiası kan dondurdu. Davada ölümlerin doğal yollu olmadığı belirtiliyor. Bebeklerin ölümlerindeki detayların ortaya dökülmesiyle dehşetin boyutu daha da arttı. İşte ülkede olay yaratan katil hemşireyle ilgili tüm ayrıntılar...

MYNET - DIŞ HABER

HAVA VE İNSÜLİN ENJEKTE ETMİŞ

2015 ile 2016 yılları arasında yenidoğan ünitesindeki iki bebeğin insülin ile kasten zehirlendiği ve bunun kaza olmadığı aktarıldı. Öte yandan bazı bebeklerin kan dolaşımlarına ya da midelerine bir tüp yoluyla hava enjekte edilip öldürüldükleri de söylendi. Kan donduran olayda hemşirenin bazı kurbanlarını öldürmek için üç defa deneme yaptığı da ortaya atılan iddialar arasında.

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TÜM İŞARETLER ONU GÖSTERDİ

Dava ile ilgili konuşan savcı, 17 çocuğun başına gelenlerin bu hemşirenin işi olduğunu ifade etti. Yoğun bakımda bebek bakımı konusunda özel eğitimli olan katil hemşire Letby'nin bir yıla uzanan seri cinayetlerde beş erkek ve iki kız çocuğunu öldürmekle suçlanıyor. Diğer yandan çok sayıda çocuğu da öldürmeye teşebbüs etmesi de Letby'e atılan suçlamalar arasında. Hastanede meydana gelen ve bir anda artış gösteren ani ölüm ve hastalanmalarla ilgili soruşturma açılmasının ardından ortak paydada bu hemşirenin olduğu belirtildi. Bir bebek ile ilgili iddiaya göre ise bebek bu hemşirenin bakımına teslim edildikten yaklaşık 1,5 saat sonra öldürüldü. Hemşire Letby'nin bebeğe kasıtlı olarak hava enjeksiyonu yaptığı ifade edildi.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Üstelik yapılan araştırmalarda bütün bebekler saldırıya uğradığı sırada hemşirenin nöbette olduğu da ortaya çıktı. Hemşire Letby, olayları gece vardiyalarında gerçekleştirdi. Öte yandan hemşirenin çalışma saatleri değiştirildiğinde gündüz vardiyasında da benzer olaylar yaşanmaya başladı. Mahkemeye 2015 yılının Ocak ayından sonra o hastanede bebek ölümlerinin önemli ölçüde arttığı da söylendi. Hastanede o tarihten itibaren bebekler bir anda beklenmedik bir şekilde kötüleşiyordu. Hastanede yapılan araştırmalarda ise bebeklerin aniden kötüleşmesi ve bir kısmının hayatını kaybetmesinde tüm işaretler hemşire Lucy Letby'i gösteriyordu. Letby ise duruşma öncesinde 2015 ile 2016 yılları arasında gerçekleştiği söylenen 22 suçlamanın tamamını reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hemşire İngiltere bebek
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