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Hastanede kavgayı ayırmak isteyen Jandarma yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 01:39 | Son Güncelleme

UŞAK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık raporu için getirilen gözaltındaki şüphelilerin yakınları ile polis arasında çakın kavgaya müdahale etmek isteyen bir jandarma bacağından yaralandı.

Hastanede kavgayı ayırmak isteyen Jandarma yaralandı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık raporu için getirilen gözaltındaki şüphelilerin yakınları ile polis arasında çakın kavgaya müdahale etmek isteyen bir jandarma bacağından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Jandarma erin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Akşam saatlerinde İsmetpaşa caddesinde kavga ettikleri için gözaltına alınan şüpheliler, sağlık raporu için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanede bekleyen şüphelilerin yakınları, burada polis ile tartışmaya başladı. Tartışmada polis memurlarına balta ile saldıran şüphelilerin yakınlarından Yüksel E.'nin (42), elinden baltayı alarak durdurmak isteyen Jandarma Er A.Z. (28) bacağından yaralandı. Yaralı jandarma A.Z. bulunduğu hastanede tedavi altına alındı.
Polis, kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

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