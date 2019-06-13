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Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da özel hastanedeki klima dış ünitesinde meydana gelen patlamada hastanenin teknik personeli Arif Dal (30) öldü, 3 kişi yaralandı.

Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden

Alparslan ÇINAR- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da özel hastanedeki klima dış ünitesinde meydana gelen patlamada hastanenin teknik personeli Arif Dal (30) öldü, 3 kişi yaralandı. Arif Dal'ın, 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı.
Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin çatı katında, saat 09.20 sıralarında patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çatı katına çıkan ekipler, patlamanın klima dış ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada meydana geldiğini belirledi. Ekipler, hastane teknik personeli Arif Dal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda hafif yaralanan Eyüp Partal, Hacı Eray Kaya ve Gürkan Çetin ise aynı hastanede tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Dal'ın, 2 ay önce evlendiği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, hastaneye gelen İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür bilgi aldı. Hülür yaptığı açıklamada yaralıların durumunun iyi olduğunu, sadece 1 işçinin parmaklarının koptuğunu ve tedavisine başlandığını söyledi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Antalya Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise saat 09.20 sıralarında özel hastanenin 5'inci kat teras katında bulunan klima motorlarının bakım ve temizliği yapıldığı sırada ölümlü iş kazası meydana geldiği belirtilerek, "Kazada, hastane teknik personeli, Arif Dal adlı vatandaşımız vefat etmiş, klima bakım işleri için hastanede bulunan Dostlar Klima adlı iş yeri çalışanları Eyüp Partal, Hacı Eray Kaya ve Gürkan Çetin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmış, tedavileri devam etmekte olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" denildi.

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