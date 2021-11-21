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  4. Hastanede korku dolu anlar! "Selamımı neden almadın" deyip dehşet saçtı

Hastanede korku dolu anlar! "Selamımı neden almadın" deyip dehşet saçtı

21.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beydikdüzü’nde bir kişi, tedavi olmak için gittiği hastanede selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü. Eşi ve çocuğunun bağırışlarına aldırmayan adamı hastanenin güvenlik görevlileri güçlükle durdurabildi.

Hastanede korku dolu anlar! "Selamımı neden almadın" deyip dehşet saçtı

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve iki çocuğu ile hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için gelen bir vatandaş, kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü. O sırada eşi ve çocuklarının bağırışlarına aldırmayan adam hastaneyi birbirine kattı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Hastanenin güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşların tartışmaya müdahale etmesi ile olay daha fazla büyümeden son buldu. Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Beylikdüzü
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