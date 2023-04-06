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Hastanede korkunç olay! Hemşire yanlışlıkla bebeğin parmağını kesti, soruşturma başlatıldı

06.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Rahatsızlanarak devlet hastanesine getirilen ve tedavisinin ardından açılan damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire, 6 aylık kız bebeğin başparmağının uç kısmını kesti. Çocuk ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte olayın detayları...

Hastanede korkunç olay! Hemşire yanlışlıkla bebeğin parmağını kesti, soruşturma başlatıldı

Ergani Devlet Hastanesi’nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi.

Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti. Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü’ne sevk edildi.

Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire Diyarbakır hastane

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