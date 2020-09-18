Hastanede korkunç olay! Koronavirüs hastası 4'üncü kattan atladı

İntihar girişimi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında yaşandı. Ateş ve öksürük şikayetiyle 2 gün önce hastaneye başvuran Tülay Y.’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Tülay Y., iddiaya göre koronavirüse yakalanması nedeniyle bunalıma girdi. Tülay Y., bugün saa 14.00 sıralarında hastanenin 4'ncü katındaki odasında kimsenin olmamasını fırsat bilip, pencereden atladı. Hastane girişindeki tente üzerine düşen Tülay Y., ağır yaralandı.

TEDAVİYE ALINDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tülay Y., Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’na kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

