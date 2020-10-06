Hastanede korkutan anlar! Böyle darp etti

İzmir'in Bornova ilçesindeki üniversite hastanesinde meslektaşıyla birlikte darp edilen kadın doktor Ö.K.'nin ifadesinde, "Ben normal bir şekilde konuşurken ve derdimi anlatmaya çalışırken, şahıs bir anda bağırmaya başladı. Çok korktum ve arkadaşım O.T. bunu fark edince yanımıza geldi. Şahısların gözleri dönmüş gibiydi. Bu kadarıyla kurtulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz" dediği öğrenildi.

O.T. ise ifadesinde, "Acil serviste bu tür darp olaylarıyla sıkça karşılaştığımız için engellemeye çalıştım. Yatıştırmak için yanlarına gittim ancak daha da alevlendiler ve bize saldırdılar. Bizi korumak isteyen hastane polisimizin de üzerine yürüdüler. Bu kez ona da saldırmaya çalıştılar. Güvenlikler gelip müdahale etti, ancak şahıslar çok agresifti" dedi.

DHA

