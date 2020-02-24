Hastanede koronavirüs paniği! Girişleri kapatılınca...

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 2 çocuk annesi D.T., fare zehri içip intihar girişiminde bulundu.

Kadının fenalaştığını gören yakınları ve komşuları D.T.’yi kendi araçlarıyla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan D.T. tedavi altına alındıktan sonra kadını hastaneye getiren 4 kişide de zehirlenme belirtisi ortaya çıktı.