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Hastanede kuru sıkı tabanca ile ateş açtı

06.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Devlet Hastanesinde hasta yakını tartıştığı eniştesine belindeki kuru sıkı silahı çekip ateş etti.

Hastanede kuru sıkı tabanca ile ateş açtı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Devlet Hastanesinde hasta yakını tartıştığı eniştesine belindeki kuru sıkı silahı çekip ateş etti. Yoğun Bakım Ünitesi önünde gerçekleşen olay korku dolu anlara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma Devlet Hastanesinde meydana geldi. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Döndü K.’nın kardeşi Ferdi A. ile eşi Selçuk K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferdi A. belindeki kuru sıkı tabancayı çekip eniştesine defalarca ateş etti.
Olayın, Selçuk K.’nın eşi Döndü K.’yı darp etmesiyle çıktığı belirtildi. Hastaneye gelen emniyet ekipleri tarafından Ferdi A. ve annesi ile Selçuk K. ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı.

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