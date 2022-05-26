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Hastanede maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı hastanelerde kalktı mı? Hastanede maske yasağı var mı?

26.05.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastanelerde maske kalktı mı sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş, Erdoğan, Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğuna değinmişti. Vatandaşlar gün gün vaka sayılarının düşüp düşmediğini kontrol ediyor. Hastanelerde maske yasağının kalkıp kalkmadığı titizlikle araştırılıyor. İşte hastanelerde uygulanan maske yasağına dair son gelişmeler!

Hastanede maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı hastanelerde kalktı mı? Hastanede maske yasağı var mı?

Maske yasağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakanlığı, 22 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 118 bin 852 test yapılırken 905 vaka belirlendi. Son yapılan Kabine Toplantısında yapılan açıklamaya göre sağlık kuruluşlarında, hastanelerde ve sağlık ocaklarında vakalar 1000'in altına düşene kadar maske takma zorunluluğu devam edecektir. Peki hastanelerde maske zorunluluğu devam ediyor mu? İşte detaylar...

HASTANEDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000’in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!’ demişti.

Hastanede maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı hastanelerde kalktı mı? Hastanede maske yasağı var mı?

Günlük koronavirüs tablosunda 22 Mayıs tarihinde vaka sayısı ilk kez binin altına düşerek 905'i buldu. Bakan Koca ise maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulunarak, ''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce maske kullanımına dair yayımladığı genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe değinilmişti. Genelgede; maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir.

HASTANELERDE MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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