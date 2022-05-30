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Hastanede maske zorunluluğu tamamen kalktı mı? Maske yasağı hastanelerde devam ediyor mu? Hastanede maske yasağı var mı?

30.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastanelerde maske kalktı mı sorusu gündeme geldi. Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında yeni gelişmeler Sağlık Bakanlığı sayfasından halka duyuruldu. Maske yasağına dair Bakan Koca'dan bir açıklama geldi. Hastanelerde maske yasağının kalkıp kalkmadığı titizlikle araştırılıyor. İşte hastanelerde uygulanan maske yasağına dair son gelişmeler!

Hastanede maske zorunluluğu tamamen kalktı mı? Maske yasağı hastanelerde devam ediyor mu? Hastanede maske yasağı var mı?

Maske yasağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske zorunluluğu hakkında önemli bir duyuru yaptı. Koca, önceki günlerde yaptığı açıklamada günlük koronavirüs vaka sayısının 3 gün üst üste 1000’in altında olması halinde toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı. Peki hastanelerde maske zorunluluğu devam ediyor mu? İşte detaylar...

HASTANEDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000’in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!’ demişti.

Hastanede maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı hastanelerde kalktı mı? Hastanede maske yasağı var mı?

Günlük koronavirüs tablosunda 22 Mayıs tarihinde vaka sayısı ilk kez binin altına düşerek 905'i buldu. Bakan Koca ise maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulunarak, ''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce maske kullanımına dair yayımladığı genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe değinilmişti. Genelgede; maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir.

HASTANELERDE MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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