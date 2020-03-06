Hastanede meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldürdü! Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2019'da gerçekleşen olayın detaylarına yer verildi. İddianamede, şüpheli asistan doktor Yavuz Sümter'in olayda hayatını kaybeden Kaan Erol ile birlikte aynı hastanede asistan doktor olarak görev yaptıkları belirtildi. İş yerinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle şüpheli Yavuz Sümter'in maktüle karşı husumet beslediği, bu nedenle olay günü Kaan Erol'un nöbetçi olduğu gece saat 03.30 hastaneye gittiği belirtildi.

SIRT ÇANTASINDA KÜÇÜK BİR BALTA DA TAŞIMIŞ

Şüpheli Yavuz Sümter'in sırt çantasında küçük bir balta ve olayda kullandığı bıçakla görevli olmamasına rağmen hastaneye gittiği belirtilen iddianamede, Kaan Erol'un bulunduğu odasına girerek bıçakla vurmaya başladığı ve maktulün vücudunda 75 bıçak darbesinin oluştuğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, maktulün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı kot kesikleri ile birlikte çoklu organ yaralanmasından kaynaklı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.