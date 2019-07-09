HABER

Hastanede 'muayene sırası' kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

 KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, muayene sırası alamadıkları iddiasıyla hasta yakınları R.A., U.T.

Hastanede 'muayene sırası' kavgası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, muayene sırası alamadıkları iddiasıyla hasta yakınları R.A., U.T. ve Ö.F.T., güvenlik görevlileriyle kavga etti. Kavga sonrası gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği önünde meydana geldi. Babalarına, iddiaya göre, muayene sırası alamayan R.A., U.T. ve Ö.F.T., sağlık görevlileri ile tartıştı. Tartışma, güvenlik görevlilerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirine saldırdı. Bu sırada bazı hastalar, panikle etrafa kaçıştı. Olayın bildirilmesiyle hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan güvenlik görevlisi Tarık Ö., darp raporu alarak, saldırganlardan şikayetçi oldu. R.A., U.T. ve Ö.F.T., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Sorgularının ardından 3 kişi, serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Hastanede 'muayene sırası' kavgası

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltıDenizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı
Emir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımdaEmir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.