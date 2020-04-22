Hastanede nişanlandılar! Sağlıkçı çifte koronavirüs şeklinde pasta

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Dr. Cumali Yılmaz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan paramedik Büşra Tokkacı, 28 Mart tarihinde yapmayı planladıkları nişan ve nikah törenlerini koronavirüs salgını nedeniyle erteledi. Koronavirüsle mücadele eden sağlıkçı çift, hastanede nişan yapmaya karar verdi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yapılan nişana Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve çalışma arkadaşları katıldı. Gelemeyen çiftin ailesi ise video konferans sistemiyle nişana katılabildi. Çiftin nişan yüzüklerini takan ve hayırlı olsun temennisinde bulunan Prof. Dr. Zorlu, "Koronavirüs sürecini ülkemiz sağlık kahramanlarıyla birlikte çok iyi götürüyor. Hayat devam ediyor. Gençler hayırlı bir şeye yeltenmişler. Hayırlı işlerde acele edilmesi yönünde prensibimiz var. Bu iki tane yakışıklı ve güzel gencimizin yüzüklerini takacağız. Koronavirüsün biteceğini ümit ediyoruz. Gençler için hayırlı, mübarek olsun" dedi.

'VİRÜS ŞEKLİNDE PASTA'

Genç çift, yüzüklerin takılmasının ardından kendileri için hazırlanan virüs şeklindeki nişan pastasını kesti. Çift daha sonra arkadaşları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.