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Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

07.12.2020 15:08 | Son Güncelleme:
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Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Pakistan'da koronavirüs hastaları oksijen yetersizliğinden ölmeye başladı. Peşavar eyaletindeki hastanelerde oksijen tükendi, solunum güçlüğü çeken hastalara gerekli oksijen desteği yapılamıyor.

Koronavirüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan hayat destek maddelerinden biri oksijen.

SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgını üst solunum yollarını etkiliyor. Hastaların bir çoğu nefes almada güçlük çekiyor. Bu noktada hastanelerde Covid-19 hastalarına oksijen desteği verilmesi hayati önem taşıyor.

Ancak Pakistan'ın Peşavar eyaletinde durum farklı. Hastanelerde yeterli oksijen olmadığı için koronavirüs hastaları ölüyor.

BBC'nin haberine göre şimdiye kadar beşi koronavirüs hastası olmak üzere en az altı kişi oksijen yetersizliğinden öldü.

Açıklama yapan hastane yetkilileri bu durumdan tedarikçi firmayı sorumlu tuttu.

Gerekli oksijenin sağlanmaması üzerine hastane hastalardan kendi oksijenlerini satın almasını talep etti ancak herkesin bunu karşılayamadığı belirtildi.

Şimdiye kadar 400 binden koronavirüs vakasının tespit edildiği Pakistan'da 8 binden fazla insan Covid-19'dan öldü.

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