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Hastanede olay çıkarıp açığa alınan uzman çavuş, çiçek ve pastayla özür diledi!

10.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Devlet Hastanesi'ne elinin kesilmesi nedeniyle gelen Serkan Balcı, kendisine laf atan bir hasta yakınını darbetmiş, araya giren sağlık çalışanları da olaydan etkilenmişti. Açığa alınan uzman çavuş Serkan Balcı, çiçek ve pasta alarak ziyarette bulunduğu sağlık çalışanlarından özür diledi.

Hastanede olay çıkarıp açığa alınan uzman çavuş, çiçek ve pastayla özür diledi!

Safranbolu Devlet Hastanesi’nin acil servisinde 11 Haziran'da meydana gelen olayda, elinin kesilmesi nedeniyle hastaneye tedavisi için gelen Serkan Balcı, kendisine laf atan bir hasta yakınını darbetti, bu sırada araya giren sağlık çalışanları da yaşanan arbedede etkilendi. Soruşturma kapsamında açığa alınan Serkan Balcı, bugün sağlık çalışanlarından özür dilemek için çiçek ve pasta alarak hastaneye geldi. Pastanın üzerinde, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletinde çalışan bütün doktorlardan özür diliyorum’ notu yazarken, Serkan Balcı sağlık çalışanları adına hastane başhekimini ziyaret etti.

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'DOKTORLAR OLMASA BİZ OLMAYIZ'

Başhekimi ziyaretinin ardından konuşan Serkan Balcı, ‘’Kesinlikle ben doktorlara elimi uzatmadım. Doktorlara uzanan eller kırılsın. Her zaman bunu söylemişimdir. Ben asayiş adamıyım. Kamu malına, devlete zarar verecek herkesi önlemekle mecburuz biz. O gün burada talihsiz bir olay yaşandı. Bugün buraya gelme amacımız başhekime tatlımı ve çiçeğimi ikram edip özür dilemek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde çalışan tüm doktorlardan, üst mertebeden en alt mertebeye kadar hepsinden özür diliyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum, doktorlar olmasa biz olmayız‘’ dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çiçek özür diledi pasta
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