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Hastanede öldürülen doktor mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

Samsun'da çalıştığı hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Aynur Dağdemir için ölümünün üçüncü yılında anma töreni düzenlendi

Samsun'da, çalıştığı hastanede bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren kadın hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aynur Dağdemir, ölümünün üçüncü yılında anıldı.

Dağdemir'in Samsun Asri Mezarlık'taki mezarı başında düzenlenen anma törenine eşi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, kızları Başak ve Tuğçe, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun'un eşi Dr. Funda Furtun, hekimler ve çalışma arkadaşları katıldı.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan, yaptığı açıklamada, doktorların sorumluluğunun insanları yaşatmak olduğunu ancak görevlerini yaparken uğradıkları saldırılar sonucu hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Ailesi ve arkadaşları Dağdemir'in mezarı başında dua etti. Eşini çalıştığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Funda Furtun da Dağdemir ailesinin yanında yer alarak dua etti.

Opr. Dr. Aynur Dağdemir, 19 Kasım 2015'te İlkadım ilçesinde çalıştığı özel hastanede, sekreterinin eski eşi Yusuf Demirbaş'ın bıçaklı saldırısına uğramış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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