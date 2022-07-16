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Hastanede öncelik isteyip ortalığı birbirine kattı! Sekreteri yumruklayıp ısıran hasta gözaltına alındı

16.07.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine son günlerde sık sık gelen, hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki çirkin saldırının adresi Kocaeli oldu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne muayeneye gelen hasta H. A. ile yakını O. K., yeşil alana yönlendirilince öfkelenip hastane çalışanlarına saldırdı. H. A., hastanenin acil servis bölümünde görevli sekreter S. A.'yı ısırdı.

Hastanede öncelik isteyip ortalığı birbirine kattı! Sekreteri yumruklayıp ısıran hasta gözaltına alındı

H. A. ve yakını O. K. hastanede taşkınlık çıkarıp ortalığı birbirine kattı ve sağlık çalışanlarına çirkin bir saldırı gerçekleştirdi. Sıra beklemek istemeyip öncelik isteyen kişiler gözaltına alındı.

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'ÖNCELİK' TARTIŞMASI

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün muayene olmak için gelen H. A. ve yakını O. K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S. A. ile tartışmaya başladı.

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DEHŞET SAÇTILAR

Sekreter S. A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatmasıyla bağırmaya başlayan H .A., S. A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. H. A., acil serviste görevli doktor G. N. K.'ye ise küfür ve hakaret etti.

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Beyaz kod verilmesi üzerine acil servise gelen özel güvenlik ve hastane polisi, H.A. ile yakını O.K.'yi gözaltına aldı. Yüzünde ve boynunda morluklar olan, elinden ısırıldığı için yaralanan S. A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı.

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(DHA) 

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