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Hastanede özel güvenlik görevlisini döven 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin'e saldırıp, darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakını, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hastanede özel güvenlik görevlisini döven 2 kişi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin'e saldırıp, darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakını, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle gözetim altında tutulan hastayı ziyaret eden Murat Yerdelen (29) ve Sebahattin Dibçi (42), gürültü yapıp, aynı odada kalan diğer hasta ve yakınlarını rahatsız edince, görevli hemşire uyarıda bulundu. Bunun üzerine alkollü olduğu belirtilen Yerdelen ve Dipçi, odadaki malzemelere zarar vererek, hemşireye hakaret etmeye başladı. Hemşireyi korumak amacıyla odaya giren özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin de hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Kafa travması geçiren, sağ el parmaklarında çatlaklar oluşan Keskin, hastanede tedaviye alındı.
Polis tarafından gözaltına alınan Yerdelen ve Dibçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Hastanede özel güvenlik görevlisini döven 2 kişi tutuklandı

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