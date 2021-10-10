HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastanede park yeri kavgası sonrası dehşet! Biri çocuk 2 kişiyi ezip geçti

Hastanede park yeri kavgası sonrası dehşet! Biri çocuk 2 kişiyi ezip geçti

10.10.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kadınla park yeri tartışmasına giren adam, büyüyen kavgadan kaçarken biri çocuk 2 kişiyi ezdi.

Hastanede park yeri kavgası sonrası dehşet! Biri çocuk 2 kişiyi ezip geçti

Olay, Keçiören’de bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

ARACIYLA ÇOCUĞU EZDİ

İddialara göre, bir adam ve kadın park yeri yüzünden tartışmaya başladı. İkili tartışması vatandaşların da olaya dahil olması sonucunda kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir türlü sakinleştirilemeyen adam aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak isterken bu esnada aracıyla bir çocuğu ezdi.

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Yeğeninin ezildiğini gören bir başka kişiye o tarafa doğru koştuğu esnada aynı araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayan adam yere düşerek kafasını asfalta çarptı. Aracıyla 2 kişiyi ezen adam, olay yerinden hızla uzaklaştı.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Hastane otoparkında gerçekleşen olaya, 112 ekipleri anında müdahale etti. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kafasını asfalta çarpan adamın ise beyin kanaması sonucu yoğun bakımda olduğu öğrenildi. (İHA)

Mete Gazoz’un acı günü! Anneannesi trafik kazasında hayatını kaybettiMete Gazoz’un acı günü! Anneannesi trafik kazasında hayatını kaybetti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
PARTNERNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılarNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılar
Jandarma bile şaşırdı! Hepsi mağaradan çıktıJandarma bile şaşırdı! Hepsi mağaradan çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

PTT harekete geçti! Tüm Türkiye'de geçerli olacak kart

PTT harekete geçti! Tüm Türkiye'de geçerli olacak kart

"Önce ödülü alıp sonra konuşmalıydı" sözlerine yanıt geldi

"Önce ödülü alıp sonra konuşmalıydı" sözlerine yanıt geldi

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

AK Parti güç mü kaybetti? Kurtulmuş'tan anket açıklaması

AK Parti güç mü kaybetti? Kurtulmuş'tan anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.