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Hastanede personel ve hasta cep telefonu çalan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

BARTIN Devlet Hastanesi'nde personelin ve hastaların cep telefonlarını çalan kişi, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi.

Hastanede personel ve hasta cep telefonu çalan hırsız yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Devlet Hastanesi'nde personelin ve hastaların cep telefonlarını çalan kişi, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi. Hasta gibi davranıp, hastanede dolaşırken, çalışanların ve hastaların cep telefonlarını çalan M.H. (55), mahkemece tutuklandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Devlet Hastanesi'ndeki Kemoterapi Bölümü personeli ile hastaların cep telefonlarının çalındığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Hastanenin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hasta gibi davranıp, elinde bastonla gezen kişiyi fark etti. Yapılan çalışmalar sonucu çalışanlara ve hastalara ait 4 cep telefonunun M.H. tarafından çalındığı belirlendi. Karabük'te oturan M.H., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden M.H., telefonları sattığı yerleri de söyledi.
EŞİ VE ÇOCUKLARI CEZAEVİNDEYMİŞ
'Hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'güveni kötüye kullanma', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'görevli memura mukavemet' ve 'yangın çıkarma' gibi suçlardan sabıkası olan M.H.'nin eşi ve çocuklarının cezaevinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Hastanede personel ve hasta cep telefonu çalan hırsız yakalandıHastanede personel ve hasta cep telefonu çalan hırsız yakalandıHastanede personel ve hasta cep telefonu çalan hırsız yakalandı

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