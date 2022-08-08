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  4. Hastanede pes dedirten olay! Kendisini tedavi eden acil tıp teknisyenini makasla yaraladı

Hastanede pes dedirten olay! Kendisini tedavi eden acil tıp teknisyenini makasla yaraladı

08.08.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Denize atlayan ve alkollü olduğu anlaşılan B.K. çevredekilerin ihbarı üzerine polis tarafından çıkarılarak tedavi edilmek üzere devlet hastanesine götürüldü. Tedavi edilirken eline makası alan saldırgan kendini tedavi eden Kaan Kanat'ı yaraladı. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ın dizine 10 dikiş atıldı.

Hastanede pes dedirten olay! Kendisini tedavi eden acil tıp teknisyenini makasla yaraladı

İzmir'in Foça ilçesinde denize atlayan ve polis ekiplerince sudan çıkarılıp hastaneye götürülen B.K., eline geçirdiği makasla Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Gözaltına alınan ve alkollü olan B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEDAVİ EDİLİRKEN DEHŞET SAÇTI

Foça'da B.K. isimli kişi, saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ekiplerince acil servisten çıkarılmaya çalışılan B.K., bu sırada elindeki makası almaya çalışan Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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İzmir
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