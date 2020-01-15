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  4. Hastanede polise mukavemet etmişti! 40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı

Hastanede polise mukavemet etmişti! 40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Balıkesir'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan’ı darp edip, cep telefonu ile cüzdanını gasp eden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına başlandı. Haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan Nihat Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, gasp ve yağma olaylarının medyaya yansıması nedeniyle gündeme geldiğini savundu.

Geçen yıl 24 Eylül günü bir parkta, arkadaşlarıyla birlikte oturan üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı, yanlarına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, ‘Buranın abisi biziz’ diyerek, dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran ikili, cep telefonu ile cüzdanını gasp ettikleri Dayan’ı su kanalına atmak isterken, ihbarla gelen polisi görüp, kaçtı. Atakan Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaşınca, taraflar arasında çıkan tartışmaya polisler müdahale etti. Polise mukavemet gösteren ikili, daha sonra tehditler savurarak hastaneden ayrıldı. Dayan'ın yakınları ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yayınladı.

Kamuoyunun tepkisini çeken görüntülerin yayınlanmasından bir gün sonra gözaltına alınan Yıldız ve Baştürk, 'gasp', 'adam yaralama' ve 'polise mukavemet' suçlarından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

‘Polise mukavemet’ suçundan yargılandıkları davadan beraat eden ikili hakkında, Atakan Dayan'a yönelik işlediği 'gasp' ve 'yağma' suçları nedeniyle 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Nihat Yıldız ve Burak Baştürk ile müşteki Atakan Dayan ve taraf avukatları katıldı.

MEDYAYI SUÇLADI

Suçlamalarını kabul etmeyen sanıklardan Nihat Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, konunun medyaya taşınması nedeniyle gasp ve yağma olaylarının gündeme geldiğini ileri sürdü. Yıldız, "Böyle bir şey söz konusu değil, bakmakla yükümlü olduğum bir annem var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin paraya ihtiyaçlarının olmaması nedeniyle söz konusu suçu gerçekleştirmediklerini savundu.

Sanıkların kendisini darp ederek, cüzdanı ile telefonunu zorla aldıklarını anlatan üniversiteli Dayan ise olay anında Yıldız ve Baştürk’ün belinde tabanca olduğunu da ileri sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Balıkesir Polise Mukavemet nihat yıldız burak baştürk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Cibiliyetsizler kendilerini bir halt sanan insan müsvedde leri olaylar medyaya yansimasaydi yanınıza kâr kalacaktı degilmi.kanunlar medyaya gore işlemesin artık hak neyse o olsun sokaklarda kelle koltukta geziyoruz bu tipler yüzünden.sucu islerken yarınını düşünmüyor ama mahjemeye çıkınca yarinimi karartmayin çakal sürüleri sizi.
kahraman olmaya çalışan bebelere verin 20 sene bakın bakalım adam olmayamı mafya olmayımı tercih edecekler
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