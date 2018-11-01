HABER

Hastanede röntgen çektirdi! Aylardır sakladığı sır ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Sydney Allen isimli genç kız annesi ile hastaneye gidince hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Hastanede röntgen çektirdi! Aylardır sakladığı sır ortaya çıktı

20 yaşındaki Sydney rutin kontroller için hastaneye gitti. Sydney yanına annesini de aldı. Doktor genç kızın kontrolleri için röntgen çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bu ana kadar her şey yolunda gidiyordu ta ki genç kızın röntgeni annesinin de olduğu odada gösterilene kadar.

as-comp-x-ray

Genç kız yazın doğum gününde gizlice göğüs uçlarına piercing yaptırmıştı. Sydney piercinglerini çok kolay saklayabileceğini düşünüyordu ama hayali kısa sürdü.

Anne, kızının göğüs uçlarındaki metalleri hemen fark etti ve sinirden deliye döndü.

Genç kız yaşadıklarını sosyal medyada, 'Bugün annemle doktora gittik ve röntgenimi görünce piercing yaptırdığımı öğrendi' diyerek paylaştı.

Paylaşım kısa sürede trendler listesine girdi ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

PARTNERDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntüDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntü
Endonezya'da düşen uçağın karakutusu bulunduEndonezya'da düşen uçağın karakutusu bulundu
Ülkeye giren göçmen sayısında tüm zamanların rekoru kırıldıÜlkeye giren göçmen sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane röntgen ABD Florida piercing sydney allen göğüs ucu

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de öldürüldü, cinayetin arkasından İtalyan mafyası çıktı!

ABD'de öldürüldü, cinayetin arkasından İtalyan mafyası çıktı!

Ülkeye giren göçmen sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

Ülkeye giren göçmen sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

ABD sinyal verdi! Yaptırımlara muafiyet mi geliyor?

ABD sinyal verdi! Yaptırımlara muafiyet mi geliyor?

Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin şoke eden iddia!

Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin şoke eden iddia!

Ünlülerin fitness antrenörü evinde ölü bulundu!

Ünlülerin fitness antrenörü evinde ölü bulundu!

'Felaket kız' büyüdü! İşte son hali...

'Felaket kız' büyüdü! İşte son hali...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.