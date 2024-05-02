HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hastanede sağlıkçıya şiddet! 'Benimle ilgilenmedin' diyen doktor başka bir doktora saldırdı: Başhekim isyan etti

Hastanede sağlıkçıya şiddet! 'Benimle ilgilenmedin' diyen doktor başka bir doktora saldırdı: Başhekim isyan etti

02.05.2024 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 30 Nisan'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan doktor B. A., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üroloji kliniğine gitti. Kendiyle ilgilenilmediğini iddia eden B.A. doktor Uğur Semiz'e saldırdı. Kavga sonucu odadaki bütün eşyalar dağıldı araya güvenlikler girdi. Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı ise yaşananlara, "Bu olay neresinden bakılırsa bakılsın tam anlamıyla bir ‘sağlıkta şiddet’ olayıdır." sözleriyle isyan etti.

Hastanede sağlıkçıya şiddet! 'Benimle ilgilenmedin' diyen doktor başka bir doktora saldırdı: Başhekim isyan etti

Giresun’da muayene için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğine gelen Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli doktor B. A., kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Dr. Uğur Semiz’le tartıştı. Kendisine saldırıldığını belirten Dr. Semiz, B.A.’dan, B. A., da darbedildiğini belirterek Dr. Semiz’den şikayetçi oldu. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı ise olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Hastane önünde açıklamada bulunan Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli de “O kişinin hekim olması, polikliniğe hasta olarak sağlık hizmeti almak üzere başvurduğu ve kendisine hizmet vermeye çalışan meslektaşımıza saldırdığı gerçeğinin önüne geçmemelidir” dedi.

DOKTOR UĞUR SEMİZ
Saldırıya uğrayan doktor Uğur Semiz

DOKTOR DOKTORA SALDIRDI

Olay, 30 Nisan’da kent merkezi Aksu Mahallesi’nde yer alan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Dr. B.A. muayene için geldiği hastanenin üroloji kliniğinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla, üroloji kliniği sekreteri ve Dr. Uğur Semiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. B.A. iddiaya göre Dr. Semiz’e saldırdı. Saldırı sonrası kavga da çıkan klinikteki bazı eşyalar dağılırken, araya diğer sağlık görevlileri ile güvenlik personeli girdi. Taraftar sakinleştirilirken, darp raporu alan doktorlar birbirlerinden şikayetçi oldu.

173287_GIRESUN-EGITIM-VE-ARASTIRMA-HASTANESI-A

BAŞHEKİMDEN KINAMA

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, “Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız” ifadelerinde bulundu.

173288_GIRESUN-EGITIM-VE-ARASTIRMA-HASTANESI-A

"BU SAĞLIKTA ŞİDDET OLAYIDIR"

Giresun Tabip Odası üyeleri, hastane personeli ve doktorlar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araya gelerek, açıklamada bulundu. Giresun Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, “Bugün burada bir kez daha maalesef şehrimizde vuku bulan bir ‘sağlıkta şiddet’ olayını kınamak amacıyla toplandık. Şunu ifade etmek isterim ki; iki gün önce yaşadığımız bu menfur saldırının failinin hekim olması, bazı haber mecralarında bu olayın sanki iki hekimin arasında geçen basit bir kavgaymış gibi gösterilmeye çalışılmasına neden olmuştur. Fakat o kişinin hekim olması, polikliniğe hasta olarak sağlık hizmeti almak üzere başvurduğu ve kendisine hizmet vermeye çalışan meslektaşımıza saldırdığı gerçeğinin önüne geçmemelidir. Bu olay neresinden bakılırsa bakılsın tam anlamıyla bir ‘sağlıkta şiddet’ olayıdır ve bu şekilde değerlendirilmelidir” dedi.

173289_GIRESUN-TABIPLER-ODASI-UYELERI-HASTANE-O

‘YASALAR UMUT VAAT ETSE DE CILIZ KALMAKTADIR’

Sağlıkta şiddet sonucu şehit vermiş bir şehirde yaşamakta olduklarını söyleyen Doç. Dr. Demirelli, “Hastanemiz Üroloji kliniği asistanlarından Dr. Uğur Semiz poliklinikte görev yaparken bir hastası tarafından darbedildi. Sağlık çalışanları olarak bizler neredeyse her gün sözel şiddete maruz kalmaktayız. Toplumumuzda günden güne yaygınlaşan şiddet eylemleri sağlık kurumlarını ve çalışanlarını ciddi biçimde etkilemekte, sadece şiddet görme endişesi bile sağlık çalışanlarının tükenmişliğine ve verimsizliğine neden olmaktadır. ‘Sağlıkta şiddet’ sadece öfkeli hasta ve hasta yakınlarının saldırılarından ibaret toplumsal bir olay olarak görülmemelidir. Son zamanlarda çıkartılan yasalar umut vaat etseler de çözüm için çok cılız kalmaktadır” diye konuştu.

173290_GIRESUN-TABIPLER-ODASI-UYELERI-HASTANE-O

"YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Vatandaşları sağlık çalışanlarına destek olmaya davet eden Doç. Dr. Demirelli, “Şiddetin önüne geçmek için iyi bir toplumsal eğitim ile birlikte cezaların artırılması, şiddet uygulayan kişilerin yargılanma süreçlerinin hızlandırılması, şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanması da dahil olmak üzere, sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaları gibi yaptırımların ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Bu konuda bir kez daha yetkilileri göreve çağırıyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıkta şiddet konusunda biz sağlık çalışanlarına destek olmaya ve bu konuda çok daha hassas davranmaya davet ediyoruz. Hepinize bu zor günde meslektaşımıza vermiş olduğunuz destekten ötürü tekrar teşekkür eder, ‘şiddetsiz’ çalışmalar dilerim” dedi. (DHA)

173291_GIRESUN-TABIPLER-ODASI-UYELERI-HASTANE-O

173292_HASTANE-BASHEKIMI-DOC.-DR.-FAZIL-KULAKLI

173294_HASTANE-BASHEKIMI-DOC.-DR.-FAZIL-KULAKLI

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran plan! Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdüKan donduran plan! Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü
Cumhurbaşkanı başdanışmanından Dikkat çeken 'Osman Kavala' çıkışı!Cumhurbaşkanı başdanışmanından Dikkat çeken 'Osman Kavala' çıkışı!
Tacizci sanılarak vahşice öldürüldü, mahkemenin kararı isyan ettirdiTacizci sanılarak vahşice öldürüldü, mahkemenin kararı isyan ettirdi
Anahtar Kelimeler:
Doktor Giresun saldırı
En Çok Okunan Haberler
Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Hastanede sağlıkçıya şiddet! 'Benimle ilgilenmedin' diyen doktor başka bir doktora saldırdı: Başhekim isyan etti

Hastanede sağlıkçıya şiddet! 'Benimle ilgilenmedin' diyen doktor başka bir doktora saldırdı: Başhekim isyan etti

Kılıçdaroğlu'nun eski Bakan Bayraktar'a sözleri nedeniyle hapsi isteniyor!

Kılıçdaroğlu'nun eski Bakan Bayraktar'a sözleri nedeniyle hapsi isteniyor!

Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

Kiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke oldu

Kiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke oldu

Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi!

Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.